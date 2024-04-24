https://news.day.az/officialchronicle/1654780.html В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов - ВИДЕО
В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов - ВИДЕО
24 апреля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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