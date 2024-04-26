https://news.day.az/officialchronicle/1655365.html Президент Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов
Президент Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов
Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.
"Думаю, что международные контакты и активная деятельность Азербайджана в международных организациях позволят нам наводить и укреплять мосты, укреплять солидарность между странами разных континентов", - отметил глава государства.
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