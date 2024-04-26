Президент Ильхам Алиев принял участие в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога» в Берлине

26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога", проходящего в столице Германии Берлине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Азербайджана Ильхама Алиева встретили Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

Затем участники мероприятия сделали совместное фото.

Ведущая: А сейчас мы послушаем выступление Президента Азербайджанской Республики Его превосходительства господина Ильхама Алиева.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Канцлер.

Уважаемая госпожа министр.

Дамы и господа.

Прежде всего, хочу выразить свою благодарность господину Канцлеру за приглашение принять участие в Петерсбергском диалоге. Для меня большая честь быть сегодня с вами.

Как страна-хозяйка COP29, Азербайджан находится в активной фазе подготовки к этому событию глобального масштаба. У нас остается меньше года на подготовку. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы добиться хороших результатов.

Для нас большая честь быть единогласно избранными в качестве страны-хозяйки COP29. Мы расцениваем это как знак уважения международного сообщества в отношении Азербайджана и нашей деятельности, в том числе в области зелёной энергетики. Безусловно, это огромная ответственность. Потому что мы должны организовать это мероприятие не только хорошо, но и добиться хороших результатов. Думаю, что международные связи Азербайджана и активное участие в различных международных организациях позволят нам наводить и укреплять мосты, а также укреплять солидарность между странами разных континентов.

В течение нескольких лет - четырёх лет - мы председательствовали в Движении неприсоединения - движении, объединяющем 120 стран. Мы были избраны единогласным решением, и наше председательство было продлено также единогласно ещё на один год. За этот период мы установили очень плодотворные отношения со многими членами движения. Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения совпало с COVID-19. Поэтому мы действовали очень ответственно, оказав гуманитарную, финансовую и техническую помощь более чем 80 странам. Надеюсь, что эта международная платформа позволит нам привлечь страны Глобального Юга к нашей общей повестке дня. В то же время успешно развиваются отношения со многими европейскими странами. Азербайджан подписал или одобрил соглашения и декларации о стратегическом партнёрстве с девятью членами ЕС. Поэтому, надеюсь, что эти международные связи позволят нам укрепить солидарность. Это главное, что необходимо нам. Нам необходимо финансирование, нам необходима солидарность и нам необходима общая ответственность.

Кроме того, как страна, богатая ископаемыми ресурсами, Азербайджан является членом платформы ОПЕК+. Думаю, что это также является дополнительным преимуществом, поскольку мы считаем, что страна, богатая природными ресурсами, в частности нефтью и газом, должна лидировать в решении вопросов изменения климата. Таким образом, такого рода платформы создадут хороший дух солидарности, позволив нам достичь своих целей. Как только Азербайджан был избран страной-хозяйкой СОР29, некоторые СМИ сосредоточили своё внимание на нашем энергетическом портфеле и энергетическом опыте. Я всегда говорил, что наличие месторождений нефти и газа - это не наша вина. Это Божий дар. Нас не следует осуждать за это. Наши действия должны оцениваться по тому, как мы используем эти резервы для развития страны, для сокращения бедности и безработицы, а также для того, что является нашей целью - зелёной повестки дня.

Потребность в наших нефтегазовых ресурсах будет ощущаться ещё в течение многих лет, в том числе на европейских рынках. В 2022 году ЕС и Азербайджан подписали Декларацию о стратегическом партнёрстве в энергетической сфере и поставки нашего природного газа в Европейский Союз растут. Такова была просьба Европейской комиссии и мы положительно отреагировали на неё. В настоящее время половина нашего экспорта природного газа, а именно - 12 млрд кубометров, приходится на рынок ЕС. На основе упомянутой декларации, к 2027 году наш экспорт в ЕС должен достичь 20 млрд кубометров. Мы все понимаем, что в данной геополитической ситуации это означает ответственность для Азербайджана, так как мы делаем крупные инвестиции в увеличение добычи газа. Потому что Европе нужно больше газа из новых источников. В то же время наша зелёная повестка начала реализовываться ещё до получения статуса страны-хозяйки COP29. Мы уже приступили к реализации масштабных проектов по зелёному переходу с нашими зарубежными партнёрами и инвесторами. Этот год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зелёного мира". Мощность электростанций по выработке ветровой и солнечной энергии, которые Азербайджан запустит только в этом году, составит 1300 мегаватт. К концу 2027 года мы надеемся и уверены - поскольку контракты уже подписаны - что мы выработаем 2000 мегаватт зелёной солнечной энергии. Это будет выработано девятью электростанциями. А к 2030 году ещё 10 солнечных и ветровых электростанций будут производить 5000 мегаватт (5 ГВт) электроэнергии. Благодаря этому потенциалу, мы в значительной степени заменим потребление газа для производства электроэнергии.

Что касается объёмов, то я думаю, что в Европу будет экспортироваться ещё как минимум пять миллиардов кубометров газа. Так что это фактически беспроигрышная ситуация. Мы создали очень хороший инвестиционный климат. Все эти упомянутые мной проекты зелёной энергетики финансируются иностранными инвесторами. Азербайджан лишь предоставляет свою инфраструктуру и создаёт очень благоприятный инвестиционный климат. Мы сэкономим много природного газа, который нужен Европе. В то же время сейчас мы находимся на завершающей стадии разработки технико-экономического обоснования строительства интегрированных линий электропередачи от ветряных электростанций на Каспийском море в Европу, включая кабель, прокладываемый по дну Чёрного моря. Это позволит экспортировать в Европу 4 ГВт азербайджанской зелёной энергии. Наши доказанные запасы энергии ветра на море составляют 157 ГВт. Это наглядно демонстрирует наш потенциал. В течение многих лет ветер доставлял определенные неудобства жителям Баку. Но теперь энергия ветра станет причиной большой активности, сотрудничества, партнерства и укрепит энергетическую безопасность. Наконец, хочу сказать, что вопросы энергетической безопасности должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности стран. Не должно быть никакой дискриминации. Как глава страны, богатой ископаемым топливом, мы будем защищать право таких же стран на продолжение инвестиций в производство ископаемого топлива, ибо мир нуждается в нем. Но в то же время страны с ископаемым топливом должны продемонстрировать солидарность в вопросах, связанных с изменением климата.

Господин Канцлер, госпожа министр, ещё раз благодарю вас за приглашение. Для меня большая честь и удовольствие находиться среди вас. Желаю вам успешных дискуссий.

Спасибо.

Х Х Х

Далее выступил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Выступивший затем Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц сказал:

-Уважаемый господин Президент Алиев. Я рад приветствовать Вас как организатора очередной Климатической конференции и как нашего гостя.

Уважаемая госпожа Анналена Бербок, господа министры.

Дамы и господа, я очень рад приветствовать всех вас в Берлине.

Канцлер Олаф Шольц подчеркнул важное значение проходящего в Берлине Сегмента высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" с точки зрения решения предстоящих задач, связанных с изменением климата. Он довел до внимания важность объединения усилий всех стран в переходе на зеленую энергию. По словам Олафа Шольца, 78 государств уже наладили конкретное взаимодействие в этом направлении.

Заявив, что после состоявшейся в Дубае COP28 целенаправленные меры в этой области еще более усилились, Олаф Шольц сказал:

-Мы видим успехи международной климатической конференции, состоявшейся в Дубае. В то же время мы пытаемся связать успех сегодняшней конференции с конференциями, которые пройдут в ноябре этого года в Баку и в следующем году в Белеме. Наша цель - внести вклад в это посредством "Петерсбергского климатического диалога".

Канцлер Германии выразил уверенность в том, что к 2030 году в мире будет достигнут основательный прогресс, связанный с решением проблемы изменения климата. Подчеркнув, что до COP29 в Азербайджане будет проведена последовательная работа для решения предстоящих задач, Олаф Шольц отметил:

-Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Бразилия вместе как "Тройка" поставили перед собой цель действовать для совместного представления к COP29 и COP30 вкладов, определенных на национальном уровне. Именно в этом направлении формат долгосрочен, и я приветствую это. Федеральное правительство будет всячески поддерживать это. Дамы и господа, Германия уже взяла курс в этом направлении.

Канцлер Олаф Шольц сообщил, что, по предварительным расчетам, для должной реализации мер, связанных с изменением климата, потребуется около 2,4 триллиона долларов. Он подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания совместных усилий для успешного решения перехода к "зеленым" технологиям и других многочисленных задач.

-На предстоящей конференции в Баку предметом основных дискуссий станет климатическое финансирование и после 2025 года. Мы больше не используем технологии будущего как некий довесок, как это было пятнадцать лет назад. Мы уже добились того, чтобы технологии финансировались и распространялись на глобальном уровне, причем по возможным доступным ценам.