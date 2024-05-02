Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия, направленные на выявление двойных стандартов неоколонизаторов

Азербайджан продолжит усилия, направленные на выявление двойных стандартов неоколонизаторов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации Константина Косачева и председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Глава государства заявил, что за 4 года руководства Движением неприсоединения, а также входя в настоящее время в "тройку председательства" этого института, Азербайджан выступил со многими значимыми инициативами, приложил большие усилия, связанные с важными вопросами, в том числе борьбой с неоколониализмом.

Сообщив, что Азербайджан проводит мероприятия на эту тему как в Азербайджане, так и за его пределами, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна и дальше будет продолжать усилия, направленные на разоблачение преступлений неоколонизаторов в прошлом и на современном этапе, выявление двойных стандартов в отношении других стран и народов.