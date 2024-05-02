https://news.day.az/officialchronicle/1657015.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета Федерации России и председателя комитета Государственной Думы
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета Федерации России и председателя комитета Государственной Думы
2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации Константина Косачева и председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре