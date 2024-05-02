Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета Федерации России и председателя комитета Государственной Думы

2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации Константина Косачева и председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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