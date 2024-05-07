Началась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один на один

7 мая началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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