Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии в расширенном составе

7 мая состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется