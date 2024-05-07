https://news.day.az/officialchronicle/1658350.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии в расширенном составе - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии в расширенном составе - ФОТО
7 мая состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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