Подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией

Подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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