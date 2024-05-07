https://news.day.az/officialchronicle/1658378.html Подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией
Подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией
Подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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