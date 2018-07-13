Замминистра обороны: Достигнутые в Нахчыване успехи – результат комплексных реформ в армии

Согласно плану, утвержденному министром обороны, в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил были проведены учебно-методические сборы заместителей командиров объединений, соединений, специальных военно-учебных заведений, родов войск и отдельных военных подразделений по работе с личным составом и психологов.

Как сообщили АПА в министерстве обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свою жизнь за территориальную целостность страны, после чего был исполнен государственный гимн, передает Day.Az.

Выступивший на мероприятии заместитель министра обороны по личному составу - начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, говоря о 100-летнем юбилее создания Азербайджанской Армии, подчеркнул роль проведенных в связи с этим мероприятий в повышении морально-психологической готовности личного состава, довел до внимания участников сборов задачи, поставленные Министром обороны в этом направлении, а также отметил важность проведения плановых мероприятий с офицерами по работе с личным составом и психологами, и особо подчеркнул значимость наращивания опыта специалистов, работающих в этой сфере.

Заместитель министра обороны отметил, что успехи, достигнутые в ходе контрнаступательных операций, проведенных в апреле 2016-го года в Агдеринском, Физулинском и Джабраилском направлениях, а также в Нахчыване в мае текущего года, являются результатом комплексных реформ, проводимых в Азербайджанской Армии благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего.

В своем выступлении начальник Управления морально-психологической подготовки и по связям с общественностью Главного управления по личному составу генерал-майор Расим Алиев, подчеркнув, что укрепление военной дисциплины является основным фактором, положительно влияющим на боеспособность армии, затронул ряд других служебных вопросов.

В ходе учебно-методических сборов офицеры по работе с личным составом и психологи доложили о работах, проделанных в течение прошедшего полугодия и мероприятиях, предстоящих провести во втором полугодии 2018-го года.

На сборах также были заслушаны выступления представителей Министерства образования, Министерства молодежи и спорта, Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, Военной прокуратуры республики и Центра психологического и речевого развития "Loqos".

Говоря о роли военно-патриотических песен в развитии морально-психологической подготовки и повышении боевого духа личного состава, заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани подчеркнул, что марши и песни на эту тему, вдохновляют личный состав на подвиги.

В завершении сборов были награждены офицеры, отличившиеся своей образцовой службой в повышении боевой и морально-психологической подготовки личного состава, а также в деле укрепления военной дисциплины за отчетный период.

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