Пашиняну надоел католикос всех армян?

Ситуация, сложившаяся вокруг Католикоса всех армян Гарегина Второго становится все более любопытной.

Протесты против католикоса начались сразу после бархатной революции. Церковь возмущается, правительство не вмешивается, граждане распаляются все больше. А на днях главу армянской церкви не пропустили к месту паломничества.

Как пишет Новости-Армения, поездка Католикоса всех армян Гарегина Второго в Гндеванк в Вайоц-Дзорской области обернулась скандалом - активисты движения "Новая Армения, новый католикос" заблокировали автомобиль патриарха.

Как заявил директор информационной службы Первопрестольного Св.Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян, возникла реальная угроза духовному предводителю святой Армянской апостольской церкви.

"Сегодня Католикос всех армян Гарегин Второй совершил паломничество в Гндеванк (Вайоц-Дзорская епархия), где активисты известного движения преградили путь Патриарху. Они заблокировали его автомобиль, перекрыв дорогу из Гндеванка машинами и камнями, выкрикивая угрозы и оскорбления в адрес Его Святейшества", - рассказал иерей Меликян в своем Facebook.

Он подчеркнул, что подобные действия подлежат осуждению, и активисты движения должны быть наказаны по всей строгости закона. "Несмотря на заявления, комментарии и опровержения печально известной инициативы, их поведение переходит все границы разумного", - заявил иерей.

Одним словом, совершить паломничество Гарегину не удалось. Из окружения его вывели сотрудники полиции, после чего он был вынужден вернуться в Эчмиадзин.

Этот инцидент заставил-таки главу правительства Никола Пашиняна как-то отреагировать. До этого он игнорировал акции протеста против главы церкви с требованиями "Гарегин, уходи!". Однако в данном случае возникла угроза непосредственно самому Гарегину Второму, которому пришлось столкнуться с толпой.

Как пишут армянские СМИ, премьер-министр Армении не хочет вмешиваться в дела церкви, однако поручил полиции разобраться с инцидентом в области Вайоц-Дзор.

"Ситуация вокруг Армянской Апостольской церкви создает определенную неприятную атмосферу. Некоторые проявления не совсем поняты. Поручил полиции исследовать инцидент в Вайоцдзорской области, внимательно оценить. И если протестующие в отношении Католикоса переступили черту, то это должно получить соответствующую реакцию", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы пользователей Facebook в прямом включении.

Примечательно, что Пашинян назвал происходящее сугубо внутрицерковной проблемой. А значит, учитывая, что светские власти в Армении не имеют права вмешиваться в такие вопросы, и спроса с них никакого. В какой-то момент "х" правительство предпримет конкретные решения, но сейчас пока не та ситуация, обещает премьер.

Что подразумевается под моментом "х"? Думается, Никол Пашинян его для Гарегина уже назначил. Несмотря на отстраненность новых властей и их нежелание видеть происходящее, создается стойкое впечатление, что ситуация вокруг Гарегина не является стихийной и идущей из низов паствы. По мнению наблюдателей, Никол Пашинян вовсе не против смены главы церкви и даже готов этому содействовать своим невмешательством. Отсюда и видимое безразличие властей, и утверждения о сугубо внутрицерковном характере протестов, переходящих в насилие.

Впрочем, смена духовного поводыря вряд ли что-то кардинально изменит. Преступная, коррумпированная, погрязшая в разврате и поддерживающая терроризм армянская церковь должна отказаться от прежних догм и освободить армянское общество от закомплексованного состояния, в котором держит его веками. А это задача, непосильная даже для любимца толпы Пашиняна.

Зульфугар Ибрагимов