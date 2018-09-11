Баронесса Кокс приехала в оккупированный Карабах за зарплатой

На минувшей неделе сепаратисты Нагорного Карабаха отметили годовщину оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении. Как бы ни назывался этот "праздник", речь идет исключительно об оккупации части соседнего Азербайджана, признанной всеми мировыми инстанциями его неотъемлемой территорией.

На "праздник", как сообщают армянские СМИ, съехались гости из диаспоры и представители лобби. Последние прибыли за гонорарами, подачками и даже наградами сепаратистского образования под названием "НКР". Одной из таких "счастливых" обладательниц металлолома, называемых армянским сепаратистским режимом медалью к "25-летию МИД Арцаха", стала небезызвестная член Палаты лордов Великобритании Кэролайн Кокс. Одиозная баронесса является давним и последовательным недругом Азербайджана и ярой защитницей интересов армянства. С самого начала карабахского конфликта эта дама ездила в зону боевых действий, находилась на "короткой ноге" с руководителями армянских бандформирований, в частности с известным террористом Монте Мелконяном, с которым позировала на многих фотокадрах.

Ну оооочень верная дама, эта баронесса Кокс, за тридцать лет кровавого конфликта между двумя народами, они ни разу не изменила своего мнения по поводу "прав" армянства на азербайджанские земли, несмотря на все преступления и зверства, творимые оккупантами на захваченных территориях против коренного населения. Видимо, на взгляд баронессы Кокс, кровь азербайджанцев отличается по цвету от жидкости, которая течет в жилах представителей "древнейшего и многострадальнейшего".

Зульфугар Ибрагимов