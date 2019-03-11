Американист, колумнист журналов "Forbes", "The National Interest" и "Россия в глобальной политике" Арег Галстян прокомментировал в своем Facebook-е заявление МИД Армении относительно "неконструктивной" позиции Азербайджана по карабахскому вопросу.

Отметим, что "неконструктивной" считается принципиальная позиция Баку в вопросе урегулирования конфликта, согласно которой Азербайджан в случае провала мирных переговоров готов освободить свои земли военным путем. Это не угроза, а всего лишь предупреждение. Противник должен понять, чем ему грозит дальнейшее искусственное поддержание статус-кво. Кроме того, в Армении должны осознать, что выдвижение невыполнимых предусловий, направленных на срыв процесса, тоже будет иметь последствия для оккупантов.

Комментируя заявление сопредседателей, Галстян не придумал ничего лучше, чем предложить Пашиняну не ехать на встречу с Президентом Азербайджана, если таковая будет назначена. Вот просто взять и не поехать. То есть кинуть Минскую группу и сопредседателей.

Единственным выходом избежать позора он считает немедленное подписание "стратегического союза" с оккупированным Карабахом, признание этого самопровозглашенного образования и присоединение его к Армении. Ни больше, ни меньше.

"Нам должно быть стыдно и позорно, что Минская группа уже открыто говорит о временном статусе и о том, что проигравшая сторона будет давать согласие на обеспечение "коридора" между Арменией и Карабахом. Вы только вдумайтесь в это", - возопил политолог-колумнист Галстян.

То ли еще будет, Арег джан. Самое интересное для армянской стороны только начинается.

Зульфугар Ибрагимов