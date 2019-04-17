Американская частная аналитическо-разведывательная компания Stratfor на своем сайте опубликовала материал, посвященный суверенным государствам и все еще непризнанным образованиям, сообщают армянские СМИ.

Согласно исследованию, в настоящее время ООН признает 195 суверенных государств в мире, но на политической карте мира есть самопровозглашенные "страны", которые не признаются, но "де-факто являются независимыми".

О каких "странах" идет речь?

В первую очередь аналитическо-разведывательной компании таковой показался оккупированный Карабах. Так называемая "НКР", созданная на азербайджанских землях, захваченных Арменией в начале 90-х, видится Stratfor имеющей "всю систему государственной власти и в полной мере осуществляющей власть на своей территории".

Помимо оккупированного Карабаха, к "де-факто независимым" американская компания относит также Транснистрию (так на Западе называют так называемое Приднестровье) и Сомалиленд (бывшая британская колония, являющаяся сегодня частью Сомали).

Stratfor, несмотря на заявленную громкую аналитическо-разведывательную функцию, плохо представляет себе реальную ситуацию на Южном Кавказе и абсолютно не в курсе сути и реалий карабахского конфликта. Это замечено за американскими аналитиками уже давно. Так, несколько лет назад, в очередной раз пытаясь анализировать ситуацию в армяно-азербайджанском конфликте, Stratfor полностью исказила причины и даже датировку конфликта. Согласно "разведданным" компании, конфликт начался не в 1988 году с откровенных территориальных претензий Еревана, а в 1992-1994 годах, то есть в разгар войны, чтобы, дескать "поддержать карабахских армян в их борьбе с агрессией". С "агрессией", надо понимать, Азербайджана.

Чисто армянская версия, озвучиваемая только в Армении, диаспоре и армянском лобби. К какому из трех источников обращалась за "разведданными" Stratfor?

Аналитики компании не утруждают себя вникать в суть вопроса, а делают выкладки, ориентируясь на армянские подсказки, которые, по-видимому, являются тут главными источниками информации. Грош цена таким "разведданным".

Подобные ляпы Stratfor, которые не могли бы быть допущены при реально серьезном анализе, позволяют сомневаться в достоверности прочих выкладок и предсказаний компании касательно других вопросов и регионов.

Зульфугар Ибрагимов