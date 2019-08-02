В последние годы Азербайджан развивается ускоренными темпами, став примером для многих стран мира, до сих пор оправляющихся от мирового кризиса. За первое полугодие текущего года азербайджанская экономика выросла на 2,4 процента. Отметим, что в ненефтяной промышленности рост достиг 15,7 процента. Этот показатель особенно вдохновляет, потому что позволяет говорить о том, что индустриализация в данном секторе идет рекордными темпами. Тут не только создаются и реконструируются предприятия, но также предпринимаются необходимые шаги для развития малого и среднего предпринимательства.

"Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся 31 июля при Президенте совещании, связанном с социально-экономической сферой.

Открывая совещание, глава государства выразил уверенность, что до конца года будут выполнены все намеченные задачи.

Бьют рекорды и показатели по сельскому хозяйству. За первое полугодие этот сектор экономики продемонстрировал 13-процентный рост. Только растениеводство выросло на 25 процентов. Этому успеху способствовало грамотное привлечение и освоение инвестиций, соответствующие реформы, государственное субсидирование и научный подход. А результатом, несомненно, станет рост качества и расширение ассортимента экспортной продукции.

Прошедшее полугодие еще раз доказало, что Азербайджан находится на правильном пути. Товарооборот страны вырос на 20 процентов, экспорт ненефтяной продукции - на 15 процентов. За указанный период в азербайджанскую экономику вложено 6 миллиардов долларов, и что важно - большая часть этих средств направлена в ненефтяной сектор. При уровне инфляции 2,5 процента доходы населения выросли на 6,6 процента.

Вышеприведенные цифры говорят о многом. Не только об успехах экономики и правильной экономической политике государства. Ведь успехи в экономике это и успехи в социальной сфере. А в "социалке" в этом году Азербайджан был на высоте.

Не секрет, что социальная сфера находится, как говорится, ближе всего к телу рядового гражданина. Можно говорить о развитии, индустриализации, внешнеторговом обороте и прочих высоких материях. Но для общества это не будет звучать впечатляюще, пока не отразится на жизни и благополучии каждого гражданина. При разработке социальной политики в Азербайджане эту особенность учитывают особо. За последние год-два пенсии, зарплаты и социальные пособия поднимались уже несколько раз. С начала текущего года на данные цели было выделено 2,3 миллиарда манатов.

Как отмечено на совещании при Президенте, были приняты два социальных пакета. Размер финансовых средств, выделенных в рамках первого социального пакета, составил 1,6 млрд. манатов и охватил 3 миллиона граждан. Внедрение второго социального пакета ожидается в ближайшее время, на данный момент завершаются работы в этом направлении. И с 1 сентября текущего года минимальная заработная плата поднимется со 130 до 250 манатов. В результате чего заработная плата 400 тысяч работников различных категорий в госсекторе увеличится в размере от 20 до 50 процентов. А с 1 октября у 750 тысяч граждан вырастут пенсии - минимальный размер пенсии поднимется со 116 до 200 манатов.

В 2020 году размер социального пакета составит 3 миллиарда манатов и охватит он 4,2 миллиона граждан. Ожидается, что минимальная зарплата вырастет в два раза, а пенсии - минимум на 72 процента.

По мнению Президента Ильхама Алиева, все это доказывает, что Азербайджан развивается в правильном направлении.

Выступая на совещании, коснулся глава государства и темы социально-экономического развития регионов. Это очень большая тема. Реализованные в последние годы масштабные государственные программы развития регионов охватывают значительные территории, миллионы людей, тысячи предприятий и сотни тысяч гектаров сельхозугодий. Благодаря реализации указанных программ регионы страны переживают в настоящее время период невиданного расцвета. Строительство современных дорог способствовало оживлению экономической жизни региональных городов, подняло на новый уровень производство и транспортировку в аграрной сфере, привело к бурному росту инфраструктуры. Хорошо известно, что дороги сами по себе уже способствуют развитию, а тем более такие, какие строятся сейчас в Азербайджане.

Как отметил в своем выступлении Президент, за последние 15 лет в стране проложено 15 тысяч километров дорог. Только за последние полгода построено 400 километров автодорог. В отчете Давосского форума наша страна по качеству автомобильных дорог занимает по праву 34-е место.

В начале этого года была принята четвертая Государственная программа социально-экономического развития регионов, в рамках которой найдут решение все неразрешенные до сих пор вопросы.

"Проводятся работы в направлении реализации проектов, связанных с энергообеспечением, газификацией регионов, подведением питьевой воды, орошением, и эти работы уже дают прекрасные результаты. Так, уровень газификации в Азербайджане приблизился к 96 процентам. Есть немного стран, где газификация находится на таком уровне. Для обеспечения электроэнергией в Азербайджане созданы крупные генерирующие мощности. И тут Азербайджан снова оказался в первых рядах. Потому что мы смогли обеспечить свою энергобезопасность", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства обратил особое внимание на формирование в стране привлекательного бизнес-климата. Не случайно в рамках программы Всемирного банка "Doing Business" Азербайджан находится в числе стран-реформаторов и сегодня находится на 25 месте, поднявшись на целых 32 ступени. В стране ведется целенаправленная работа по привлечению инвестиций, и предпринимаемые Баку меры в этом направлении позитивно оцениваются международными финансовыми структурами.

Очень показательны и озвученные на совещании показатели развития финансовой сферы. Так, валютные запасы страны, увеличившись за полгода на 4 миллиарда, на сегодня достигли 49 миллиардов долларов, а внешний долг за отчетный период сократился на 4 процента до 19 процентов. Это большой успех Азербайджана, это богатство, которое расходуется очень экономно, благодаря чему даже в годы низких цен на нефть республика смогла сберечь и даже увеличить свои валютные ресурсы.

Очень важно также сокращение внешнего долга. В этой сфере Азербайджан также предельно аккуратен. Однако, как отметил в своем выступлении Президент, страна обладает внутренними возможностями, позволяющими ей брать крупные кредиты на реализацию проектов стратегического значения.

На совещании при Президенте 31 июля важное место было отведено волнующей общество теме искусственного роста цен, порой имеющего место.

"Несмотря на низкий уровень инфляции, в некоторых случаях наблюдается искусственное завышение цен. Соответствующие структуры должны серьезно заняться этим вопросом. То есть потребительскому рынку должно постоянно уделяться внимание, потому что здесь не исключены и картельные сделки. Конечно же, мы не можем допустить искусственного роста цен. Должен существовать очень серьезный механизм контроля, а сама сфера - постоянно находиться в центре внимания", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Говоря о развитии страны, само собой, невозможно обойти вниманием и тему развития ее столицы. За первое полугодие в этом вопросе также достигнуты позитивные результаты. В Баку реализуются различные проекты. Они связаны и с обновлением коммунального хозяйства города, и с транспортной сферой, и с благоустройством городских дворов.

Так, за отчетный период в столицу доставлено 300 современных автобусов. Новые вагоны получил и метрополитен. Как отметил Президент страны, Баку находится в числе немногих городов бывшего Союза, где продолжается строительство станций метро.

Прошедшее полугодие отличилось и другими важными показателями. С начала года создано 60 тысяч новых рабочих мест, и часть из них в государственном секторе. В то же время, как подчеркнул глава государства, частный сектор тоже должен вносить свой вклад в этот процесс.

По мнению Президента Ильхама Алиева, для экономического роста должны изыскиваться новые источники, чтобы этот процесс был устойчивым. Важное место отводится ненефтяному сектору, подчеркнул Президент Ильхам Алиев, добавив в то же время, что сегодня первостепенную роль в экономическом развитии продолжает играть нефтегазовый сектор. Тут Азербайджаном также предприняты важные шаги. В частности, в связи с проектом Южного газового коридора, реализация которого близится к концу. Это исторический проект, который принесет Азербайджану немалую прибыль.

Азербайджан идет путем устойчивого развития, подчеркнул в своем выступлении Президент Ильхам Алиев. Экономический кризис, потрясший мир несколько лет назад, остался позади. Азербайджан вышел из этого испытания достойно, сумев сохранить и приумножить свои валютные ресурсы, сказал глава государства, отметив, что Азербайджан должен развиваться путем инноваций, современного управления и либеральной экономики.

По словам Президента Ильхама Алиева, реализованные в этом году многомиллиардные проекты показывают намерения и цели Азербайджанского государства - в центре этой политики находится гражданин Азербайджана.

Можно не сомневаться, что и в дальнейшем политика нашего государства будет базироваться именно на этих принципах, а значит, страну ждут новые успехи.

Лейла Таривердиева