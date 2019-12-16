"Нас печалит то, что трагедия, произошедшая в этих землях 100 лет назад, используется в качестве инструмента стратегического, экономического, политического давления в парламентах других стран". Об этом в беседе с турецким изданием Sabah заявил Константинопольский патриарх Армянской Апостольской церкви, епископ Саак Машалян, комментируя принятие резолюции о признании так называемого "геноцида армян" в Сенате США, передает Day.Az.

"Не думаю, что так уж порядочно использовать армянский вопрос в качестве политического инструмента против Турции. В разных парламентах постоянно проходят разные законопроекты. Но в них нет ничего такого, что относилось бы конкретно к нам, и было необходимо наше вмешательство", - отметил Машалян.

Машалян заявил, что хочет, чтобы урегулировались армяно-турецкие отношения, стороны заговорили:

"Если стороны не говорят, то право голоса получают третья или четвертая стороны. Если бы были реализованы армяно-турецкие протоколы! Не думаю, что так уж порядочно использовать армянский вопрос в качестве политического инструмента против Турции. Я не политический деятель, комментирование всего этого является делом политологов", - подчеркнул Машалян.

Отметим, что основной задачей в связи с выборами патриарха Константинопольского было не допустить к этому посту епископа Арама Атешяна, которого в диаспоре считают ставленником турецкого правительства. В 2016 году, после признания Бундестагом фальшивого "геноцида армян", Атешян выразил по этому поводу сожаление.

"Решение, которое Бундестаг вынес в отношении происходящих во время Первой мировой войны трагических событий, вызвало сожаление нашего народа. Как армянская община Турции, мы приносим наши сожаления Вашей достойной администрации, как выражение наших искренних чувств, - говорилось в письме архиепископа. - Это недопустимо, что парламент, который был образован голосами граждан Германии и обязан способствовать установлению мира, процветания и безопасности своего народа, высказал свое мнение, хотя не имеет на это права".

В письме также отмечалось, что "то, что роль Германии в этих событиях была отмечена несколькими предложениями" и указывание Османской Турции в качестве единственного виновника является "спорным вопросом с точки зрения этики". Кроме того, архиепископ отметил, что неясно, в какой степени решение Бундестага выражает чувства граждан Германии.

"Использование этой трагедии, которая травмировала армянский народ, в международной политике вызывает печаль и боль. Эта резолюция и подобные ей сильно бьют по нам. К сожалению, эта историческая боль армянского народа рассматривается в качестве инструмента для наказания турецкого государства и нации", - добавил архиепископ Атешян.

Это письмо вызвало большую истерику в Армении и диаспоре, на Атешяна посыпались угрозы, в Ереване он был объявлен персоной нон-грата.

В ходе последних выборов патриарха армянство держало кулачки за Машаляна, но и он после восхождения на пост, занял трезвую и справедливую позицию, исходящую из понимания, что нормальные отношения с Турцией важнее и полезнее для Армении и армянского народа, чем сотня формальных резолюций, принятых по политическим мотивам в парламентах мира.

Зульфугар Ибрагимов