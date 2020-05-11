Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Саммита, инициированого им в качестве председателя Движения неприсоединения четвертого мая и посвященного борьбе с коронавирусом, заявил о выделении правительством Азербайджана пожертвования Всемирной организации здравоохранения для наиболее нуждающихся в помощи стран-членов Движения неприсоединения

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим 11 мая в штаб-квартире ВОЗ в Женеве между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения было подписано Донорское соглашение.

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