https://news.day.az/politics/1233946.html Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение
Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Саммита, инициированого им в качестве председателя Движения неприсоединения четвертого мая и посвященного борьбе с коронавирусом, заявил о выделении правительством Азербайджана пожертвования Всемирной организации здравоохранения для наиболее нуждающихся в помощи стран-членов Движения неприсоединения
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим 11 мая в штаб-квартире ВОЗ в Женеве между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения было подписано Донорское соглашение.
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