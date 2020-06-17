https://news.day.az/politics/1245324.html Президент Мавритании поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Мавритании поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил поздравительное послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Рад сердечно поздравить Вас с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики, желаю дружескому народу Азербайджана прогресса и процветания.
Еще раз отмечаю заинтересованность в продолжении усилий, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между нашими странами в интересах наших дружественных народов.
Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в послании.
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