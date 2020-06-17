Президент Мавритании поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил поздравительное послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Рад сердечно поздравить Вас с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики, желаю дружескому народу Азербайджана прогресса и процветания.

Еще раз отмечаю заинтересованность в продолжении усилий, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между нашими странами в интересах наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в послании.