Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану и Армении сделали заявление о боях в Товузе

"Нас беспокоит наличие потерь в результате нарушения режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в совместном заявлении содокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефана Шеннака и Роджера Гейла и содокладчика ПАСЕ по Армении Киммо Кильюнена.

"Мы напоминаем обязательства, которые обе страны взяли на себя, когда они стали членами Совета Европы. Поэтому мы призываем их быть сдержанными, снизить интенсивность конфликта. Мы также призываем обе страны возобновить мирные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Как указано в заявлении сопредседателей от 15 июля, необходимо создать благоприятную атмосферу для мирного процесса, провести переговоры по Нагорному Карабаху и дать возможность наблюдателям ОБСЕ вернуться в регион", - отмечается в заявлении.