https://news.day.az/politics/1261257.html Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджана об административных проступках
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджана об административных проступках
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджана об административных проступках.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменениям, в Кодекс вносится статья 28.3-1 в следующей редакции:
"28.3-1. Лицам, к которым суд применил административную меру взыскания в виде общественных работ, вменяется в обязанность ношение в местах выполнения этих работ электронного средства контроля и обслуживание этого средства для сохранения его в рабочем состоянии.".
С полным содержанием изменений можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре