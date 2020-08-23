Российские армяне организованно срывают путинские "нацпроекты"

Несмотря на постоянный призыв президента Владимира Путина к чиновникам, уделять особое внимание к реализации национальных проектов, нацеленных на развитие регионов страны, в ряде областей, где особенно сильны представители армянской диаспоры идет целенаправленный срыв жизненно важных проектов, пишет российское издание smi6.ru.

Так, в Хакасии продолжается непонятная ситуация с реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На этот раз прокол произошел в Абакане, где компания-подрядчик "ДСУ-7" отстает от установленного срока более, чем на месяц. Как сообщают СМИ, индивидуальный предприниматель Вардан Оганесян ранее заключил договор с ООО "ДСУ-7", который помог компании выиграть полумиллиардный тендер по Нацпроекту. Согласно информации "ДСУ-7" уже перечислен аванс в размере 108 млн руб.

Компания-подрядчик Оганесяна должна была реконструировать автодорогу "Обход г. Абакана". Выигравший тендер "ДСУ-7" должна была предоставить доказательства того, что ранее она уже успешно выполняла работы схожих объемов и сложности.

И ООО "ДСУ - 7" соответствующие документы представило. Вот только все они оказались липой. Дороги так и не построены, а судьба выделенных денег в размере полмиллиарда рублей, не известна.

В ответ на замечания, глава региона Валентин Коновалов заявляет, что замены подрядчика не будет.

Не смущает губернатора и тот факт, что компанию неоднократно уличали в сговорах при проведении конкурсных процедур.

Инициатива внесения "ДСУ-7" в реестр недобросовестных подрядчиков также не увенчалась успехом. Официальными владельцами компании выступают предприниматели Анатолий и Алексей Носковы. Вардан Оганесян является не только их давним компаньоном (ранее он входил в число учредителей "ДСУ-7"), но также служит гарантом определенной неприкосновенности.

Сам Вардан Оганесян человек отнюдь не простой. Как писала "19 рус", еще в 2013 году он решил укрепить свое положение в дорожной отрасли Хакасии и Красноярского края, "поглотив" своего конкурента - ООО "Дороги Сибири".

В процессе переговоров с учредителями "Дорог Сибири" он не раз угрожал расправой несговорчивым бизнесменам. Чьими же руками он хотел "договориться силой"?

А вариантов тут несколько. По слухам, Оганесян товариществует с "авторитетным" бизнесменом Вагинаком Махсудяном по прозвищу "Гарик". Этот персонаж также занимается дорогами в Хакасии и тоже фигурировал в мутной истории. В 2014 году он пытался через подставное лицо - Ладика Арутюняна - приобрести государственное ОАО "ДЭП 369", чтобы его обанкротить. Арутюнян тогда действительно выиграл торги, но внезапно скоропостижно скончался.

Махсудян также владеет охотничьми угодьями в Усть-Бюрской тайге, коорый навещают влиятельные люди региона.

Согласно информации, губернатор Валентин Коновалов не может "прижать" нерадивого подрядчика Вардана Оганесяна, потому что боится связываться с влиятельными покровителями компании.

Как пишет "19 рус", в отношении "ДСУ-7", а также в отношении ИП Оганесян, возбудили дело по факту сговора при получении госконтракта на 546 млн рублей. Для получения столь солидного заказа у подрядчика должен быть соответствующий опыт, а "ДСУ-7", как оказалось, предоставила недостоверные документы.

Фирма вообще вызывает много вопросов. Интересно, как контора с уставным капиталом в 10 тысяч рублей получает многомиллионные подряды? Однако, как пишут местные СМИ, маленький уставной капитал не преграда для Оганесяна - в Хакасии его особенно прикормили: здесь у его фирмы господрядов почти на миллиард!

По слухам, Оганесян может быть близок к экс-главе Хакассии Виктору Зимину, который сегодня занимает пост заместителя гендиректора РЖД.

Удивительно, как в сравнительно небольшой Хакасии не совсем честные, но уверенные в своей безнаказанности представители армянской диаспоры умудряются проворачивать такие фокусы с чужими деньгами, что диву даешься.

Но факт остается фактом: органы исполнительной и судебной власти Хакасии, так же как и правохранители, по видимому бессильны противостоять бесчинствующей армянской мафии, которые уже бросают вызов самому президенту России, ибо национальные проекты являются детищем президента России.