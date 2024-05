Банки мира вложили $7 трлн в добычу углеводородов

Ведущие банки мира выделили почти $7 трлн на развитие предприятий, занимающихся добычей ископаемого топлива, с момента заключения Парижского соглашения по климату. Об этом свидетельствуют результаты очередного ежегодного исследования Banking on Climate Chaos некоммерческой организации (НКО) Rainforest Action Network, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, из $6,9 трлн, вложенных с 2016 года в нефтяную, угольную и газовую отрасли, половина средств пошла на увеличение добычи ископаемого топлива. При этом американские банковские структуры стали главными инвесторами в этот сегмент в 2023 году, предоставив 30% от общей суммы в $705 млрд на наращивание добывающих мощностей. В Евросоюзе лидерами стали британский банк Barclays ($24,2 млрд), испанский Santander ($14,5 млрд) и германский Deutsche Bank ($13,4 млрд).

Как подчеркивает НКО, многие крупные банки ранее обещали способствовать снижению выбросов углекислого газа в рамках альянса Net Zero. В пресс-службах Barclays, Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank и Santander ответили на просьбу британской газеты The Guardian прокомментировать результаты исследования, что эти финансовые организации поддерживают переход клиентов энергетического сектора на "более устойчивые модели ведения бизнеса".

В выборку исследования Rainforest Action Network попали 60 крупнейших банков мира, НКО проанализировала их вложения в более 4,2 тыс. компаний.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года, к нему присоединились 196 государств. В его рамках страны - участницы обязались добровольно сокращать выбросы СО2 в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной стадией развития мировой экономики. Многие климатологи предполагают, что эта цель не будет достигнута, так как для этого человечеству придется уменьшить уровень выбросов до нуля или даже начать изымать углекислый газ из атмосферы. В дополнение к этому страны - участницы разрабатывают планы по ускоренному восстановлению лесов и других природных экосистем, активно поглощающих СО2 из атмосферы.

