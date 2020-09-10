Грузинские власти блокируют азербайджанские инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру

17 июля парламент Грузии на пленарном заседании в третьем чтении принял поправки к Закону Грузии "Об электронных коммуникациях", инициированные правительством и Национальной комиссией по коммуникациям.

Как передает Day.Az со ссылкой на jamestown.org, в соответствии с принятыми поправками к Закону "Об электронных коммуникациях", Национальная комиссия по коммуникациям получает полномочия назначать специального управляющего в компании, поставляющие услуги электронной коммуникации, для обеспечения исполнения принятых ею же решений.

Это решение вызвало недоумение, удивление и критику со стороны западных партнеров Грузии, которые выступали за развитие большого международного "цифрового телекоммуникационного коридора", соединяющего европейские и азиатские рынки через Грузию и Азербайджан через современную волоконно-оптическую сеть.

Грузинская сторона объясняет это решение тем, что если крупная азербайджанская компания установит контроль над грузинским участком евро-азиатского кабеля, Азербайджан попытается создать телекоммуникационный узел не в Тбилиси, а в Баку. В этом случае, отмечают грузинские эксперты, страна утратит свое стратегическое положение в региональной телекоммуникационной системе.

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