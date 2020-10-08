https://news.day.az/politics/1277603.html Армяне самовольно покидают боевые позиции и бегут - сокрушительные удары ВС Азербайджана
Армяне самовольно покидают боевые позиции и бегут - сокрушительные удары ВС Азербайджана
7 октября, в ходе боев на разных направлениях фронта в результате ударов азербайджанской армии противник понес большие потери.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, было уничтожено около 10 танков противника, 6 артиллерийских орудий Д-20, 1 самоходная артиллерийская установка "Акация", около 30 машин и большое количество личного состава.
В районе обороны частей 1-го и 7-го полков, группа солдат противника самовольно покинула боевые позиции и бежала.
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