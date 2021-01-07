Президент Ильхам Алиев: Соответствующие структуры не вели достаточно серьезную борьбу с коррупцией и взяточничеством

Соответствующие структуры не вели достаточно серьезную борьбу с коррупцией и взяточничеством, в некоторых случаях закрывали глаза на преступления. Все это - правда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

"Проведены кадровые реформы. Сменилось руководство в Кабинете Министров. В Администрации Президента, министерствах, местных исполнительных органах сменилось руководство. И это было положительно встречено в обществе. Мы видим позитивные результаты этих кадровых изменений.

Еще серьезнее стала вестись борьба с коррупцией и взяточничеством. Считаю, что и этот вопрос связан исключительно с кадровыми реформами. Нелицеприятные случаи покрывались бюрократией, и в некоторых случаях достоверная информация до меня не доводилась. Соответствующие структуры не вели достаточно серьезную борьбу с коррупцией и взяточничеством, в некоторых случаях закрывали глаза на преступления. Все это - правда. Кадровые реформы уже и этому положили конец. Сегодня никто, ни один человек, совершивший преступление, независимо от должности, не может избежать ответственности. Никто не выше закона. Никто не имеет какого-либо особого статуса, каких-то привилегий. Это должны знать все. Считаю, что события 2020 года показывают, что все уже знают это", - отметил Президент Ильхам Алиев.