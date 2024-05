Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Данию, где 15 мая примет участие в "Копенгагенском саммите демократии".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, глава армянского правительства будет обсуждать тему, внимание, "С передовой: защита демократии в Армении" ("From the frontline: Armenia's defence of democracy").

О какой демократии в Армении идет речь, непонятно, учитывая то, что в этой стране преследуют политических оппонентов Пашиняна, подавляется свобода слова и процветает полицейская жестокость. Сегодняшние протесты и массовые аресты в Ереване являются тому еще одним свидетельством.

Кроме того, отмечается, что в рамках визита Воваевича также запланированы встречи с высшим руководством Дании, а также с Андерсом Фогом Расмуссеном - экс-генсеком НАТО, основателем третьесортной международной политической консалтинговой организации "Rasmussen Global", которую мы разоблачили на взятке.

Напомним, что Расмуссен, который нынче от безделья занимается дешевыми армянскими провокациями, получил от правительства Армении N-ую сумму денег за безосновательную критику в адрес Азербайджана. Отчет был опубликован на сайте ЕС. Отметим, что дела у его компании, согласно цифрам, идут не очень. Отсюда и желание брать заказы Еревана.

