ЕС готов поддержать развитие региона после второй Карабахской войны

ЕС готов оказать всевозможную поддержку для того, чтобы регион встал на путь развития в период после второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели на пресс-конференции по итогам своего визита в Баку.

По словам Вархели, в ходе его визита в Азербайджан были обсуждены планы и идеи по поводу постконфликтного развития и восстановления.

"В этом контексте была предложена помощь ЕС для преодоления последствий войны и совместной работы с целью установления долгосрочного мира в регионе", - сказал еврокомиссар.

Говоря о возвращении Азербайджаном задержанных армян в обмен на передачу Арменией карт минных полей, он отметил, что ЕС приветствует и поддерживает эти важные шаги сторон.

"Мы приветствуем и поддерживаем эти шаги. Мы также готовы помочь как с финансовой точки зрения, так и другими способами, чтобы эти шаги были продолжены. Таким образом, усилия ЕС являются прозрачными и доступными для обеих сторон, чтобы помочь им двигаться дальше и начать восстановление региона", - сказал Вархели.