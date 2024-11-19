https://news.day.az/ecology/1708781.html На COP29 стартовала панельная дискуссия на тему ускорение действий по борьбе с изменением климата В рамках COP29 стартовали панельные дискуссии на тему "Ускорение действий по борьбе с изменением климата путем регионального сотрудничества в области воды, энергии, продовольствия и экосистем". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 стартовала панельная дискуссия на тему ускорение действий по борьбе с изменением климата
В рамках COP29 стартовали панельные дискуссии на тему "Ускорение действий по борьбе с изменением климата путем регионального сотрудничества в области воды, энергии, продовольствия и экосистем".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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