COP for Hope: Надеемся, что вопросы, связанные с финансами, найдут свое решение на COP29

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Очередной собеседник - министр окружающей среды и изменения климата Сьерра-Леоне Чиво Эммануэль Абдулаи.

Как сказал Trend министр, со временем расходы на борьбу с изменением климата только возрастают.

"Мы надеемся, что наши партнеры смогут прийти к совместному соглашению. Мы здесь, чтобы представлять интересы наших народов и сделаем все возможное. Нами была заявлена потребность в климатическом финансировании в 1,3 миллиарда. Развитые страны обсуждают, как поддержать нас в борьбе с изменением климата", - сказал Абдулаи.

Министр отметил, что причиной участия Сьерра-Леоне в COP29 является желание решить вопрос климатического финансирования.

"Мы надеемся, что задержек больше не будет. Потому что с течением времени затраты на наши страны, экономику и экосистемы растут. В странах Тропической Африки ситуация еще хуже. Леса и биоразнообразие, как правило, страдают от изменения климата. Чем дольше мы будем ждать, тем дороже это будет стоить в итоге. Поэтому мы надеемся, что на COP29 будут найдены решения, особенно по вопросам, связанным с финансированием", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.