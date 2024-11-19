Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Азербайджана

Сельское хозяйство является важным сектором экономики Азербайджана, стимулирует рост ВВП, поддерживает средства к существованию сел и защищает национальную продовольственную безопасность.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов во время выступления на пресс-конференции Президентства COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что за последнее десятилетие Азербайджан добился заметных успехов в модернизации сельскохозяйственного сектора, инвестировании в технологии, продвижении устойчивых практик и диверсификации производства с упором на продукцию с высокой стоимостью.

В Азербайджане мы видим растущее участие женщин-фермеров. Привлечение молодежи, расширение возможностей человеческих ресурсов, продвижение исследований и инноваций, улучшение систем управления водными ресурсами и реализация программ зеленых субсидий для продвижения устойчивых практик составляют основу нашей стратегии.

Сегодня мы с гордостью запускаем Бакинскую климатическую инициативу "Baku Harmoniya" для фермеров - инклюзивную платформу, предназначенную для расширения прав и возможностей фермеров, особенно женщин и молодежи, и укрепления глобального сотрудничества. Гармония фокусируется на обмене знаниями, содействии климатическому финансированию и решении уникальных проблем, с которыми сталкиваются фермеры в сельском хозяйстве", - сказал министр.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.