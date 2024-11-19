Сокращены средства, выделенные на социально-экономическое развитие Нахчывана

Президент Ильхам Алиев внес изменение в указ от 26 декабря 2023 года "О ряде вопросов, связанных с применением закона о государственном бюджете на 2024 год".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, расходы на финансирование "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики" в этом году снижены с 70 миллионов манатов до 41 миллиона 700 тысяч манатов.