COP for Hope: COP29 - очень хорошая платформа, чтобы поделиться мнением

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Очередной собеседник - министр окружающей среды Республики Корея Ким Вансуп.

В эксклюзивном интервью Trend он отметил, что COP29 - очень хорошая платформа для всех, глобальных лидеров и участников, чтобы делиться своими идеями и сотрудничать друг с другом.

Министр подчеркнул, что, имея такую возможность, необходимо добиться эффективного результата в вопросе финансирования.

"Правительство Кореи имеет сильную волю прийти к результату по статье 6 Парижского соглашения. Я надеюсь, что решение будет очень упорядоченным и конструктивным.

Другой проблемой является новая коллективная количественная цель (NCQG). Естественно, что глобальное общество должно делать все возможное для достижения этой цели. Корейское правительство делает это. И вопросы финансирования, вероятно, будут здесь самой большой проблемой. Мы будем вести переговоры со странами. У нас еще достаточно времени для обсуждения. Я надеюсь, что мы придем к решению очень скоро", - сказал он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.