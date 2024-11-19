Инициатива "Baku Harmoniya" устраняет три ключевых пробела

Инициатива "Baku Harmoniya" устраняет три ключевых пробела.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

"В Азербайджане мы уже воплощаем принципы гармонии. Электронные платформы и цифровизация революционизируют доступ фермеров к данным и ресурсам в режиме реального времени. С продолжающимися модернизациями мы оптимизируем использование воды, чтобы обеспечить устойчивость наших регионов. Мы инвестируем в фермеров как в решателей проблем, предоставляя обучение, инструменты и финансовые стимулы для внедрения климатически устойчивых практик. Но самое главное - мы привержены инклюзивному росту. От расширения прав женщин и молодежи в сельском хозяйстве до поддержки сельских общин мы понимаем, что настоящий прогресс не оставляет никого позади", - сказала она.

По ее словам, "Baku Harmoniya" устраняет три ключевых пробела.

"Обмен знаниями - фермеры часто сталкиваются с трудностями в доступе к лучшим практикам и инновациям. Платформа "Baku Harmoniya" станет центром обмена знаниями, делая глобальные уроки применимыми на местном уровне.

Координация финансирования - несмотря на существование финансирования, оно часто фрагментировано. Председательство COP29 также работает с инициативой FAST для поиска дополнительных ресурсов и климатических фондов, которые позволят фермерам и сельским общинам развивать навыки и ускорить доступ к новым цифровым технологиям. Инициатива "Baku Harmoniya" станет платформой для регулярного обмена опытом и укрепления доверия, внося прямой вклад в план работы партнерства FAST.

Единые действия - вместо разрозненных усилий "Baku Harmoniya" стимулирует сотрудничество через сектора и границы, ускоряя прогресс в области продовольственной безопасности, сохранения водных ресурсов и климатических действий", - заявила И.Гадимова.