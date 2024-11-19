https://news.day.az/ecology/1708672.html Страны ОТГ подписали важное климатическое соглашение в Баку - ФОТО Подписано соглашение о запуске Форума Организации тюркских государств (ОТГ) по устойчивым к изменению климата деревням. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соглашение было подписано в рамках мероприятия "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем".
Страны ОТГ подписали важное климатическое соглашение в Баку - ФОТО
Подписано соглашение о запуске Форума Организации тюркских государств (ОТГ) по устойчивым к изменению климата деревням.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соглашение было подписано в рамках мероприятия "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре