В рамках COP29 проходит мероприятие по запуску климатической инициативы "Baku Harmoniya"

В рамках COP29 проходит мероприятие на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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