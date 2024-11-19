https://news.day.az/ecology/1708532.html В рамках COP29 проходит мероприятие по запуску климатической инициативы "Baku Harmoniya" - ФОТО В рамках COP29 проходит мероприятие на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В рамках COP29 проходит мероприятие по запуску климатической инициативы "Baku Harmoniya" - ФОТО
В рамках COP29 проходит мероприятие на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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