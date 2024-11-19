Теймур Мусаев обсудил двустороннее сотрудничество с региональным директором ВОЗ по Европе

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Генри Клюге.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил минздрав Азербайджана.

"В своем выступлении министр здравоохранения указал на наличие эффективных взаимоотношений Азербайджана с международными организациями здравоохранения, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения.

Подчеркнув важность проводимой в Баку глобальной климатической Конференции, Теймур Мусаев отметил, что Азербайджан, как организатор COP29, присоединился к Альянсу за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH) и будет выступать в качестве соорганизатора Альянса в течение двух лет.

"В качестве сопредседателя ATACH Азербайджанская Республика будет содействовать совместным усилиям по формированию климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения", - отметил он.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Ханс Генри Клюге отметил высокий уровень организации Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата: "Азербайджан всегда на самом высоком уровне, достойно принимает и организует международные мероприятия, и COP29 не является исключением".

Подчеркнув актуальность тем, обсуждаемых в рамках COP29, директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что Конференция сторон является прекрасной возможностью для мирового сообщества объединить свои усилия по определению практических решений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.