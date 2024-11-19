Ирландия призывает к усилению обязательств по Парижскому соглашению на COP29

Нам необходимо заручиться новой поддержкой Парижского соглашения на COP29, сказал министр окружающей среды, климата и коммуникаций Ирландии Эймон Райан, выступая на саммите в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Райан подчеркнул неотложность продолжения глобальных усилий по борьбе с изменением климата, отметив, что нынешнее повышение глобальной температуры на 1,5°C выше доиндустриального уровня требует подтверждения приверженности Парижскому соглашению.

Выступая перед мировыми лидерами и экспертами, Райан отметил важность многосторонней поддержки для борьбы с нарастающим климатическим кризисом. "Успех COP29 не только поможет смягчить последствия стремительного изменения климата, но и сформирует новую экономику, обеспечивающую устойчивое развитие для всех", - сказал министр. - Сдаваться непозволительно, мы должны сосредоточиться на действиях, которые восстановят доверие к глобальному сотрудничеству".

Райан также отметил, что изменение климата - это уже не отдаленная угроза, а текущая реальность. "Последствия изменения климата уже ощущаются, влияя на жизнь людей по всему миру, особенно в наиболее уязвимых и бедных странах, которые несут наименьшую ответственность за выбросы", - добавил он. Ирландия уже ощутила негативные последствия: повышение температуры приводит к увеличению осадков, наводнениям и эрозии почв побережья. "Мы наблюдаем морские heatwaves и повышение уровня моря, что угрожает нашему биоразнообразию и прибрежной инфраструктуре", - сказал Райан.

Министр также предупредил о возможном разрушении системы Атлантической меридиональной циркуляции, важнейшего океанского течения, которое приносит более теплые воды в северную Атлантику, что может стать серьезной угрозой для Ирландии. В ответ на эти вызовы он подтвердил приверженность Ирландии планам по сокращению выбросов парниковых газов на 51% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Райан отметил, что в 2023 году выбросы в стране были сокращены на 6,8%, несмотря на рост населения и экономики. "Мы доказали, что экономический рост и снижение выбросов могут идти рука об руку", - сказал министр.

Райан также выразил поддержку развивающимся странам, подчеркнув важность обеспечения доступа к надежному климатическому финансированию для их перехода к экологически чистым экономикам и адаптации к последствиям изменения климата. Райан процитировал призыв Африканского союза, прозвучавший на недавнем раунде переговоров в Баку: "Не просим подачек, но требуем справедливости. Финансирование должно поступать туда, где оно необходимо больше всего". Министр отметил, что для этого важен вклад частных, благотворительных и инновационных источников финансирования, помимо официальной помощи.

Ирландия обязалась выделить 225 миллионов евро на климатическое финансирование до 2025 года, что более чем вдвое превышает прежний показатель, и Райан выразил уверенность, что эта цель будет достигнута вовремя. "Мы обязуемся не оставить наиболее уязвимые страны в стороне в процессе этого перехода", - добавил он.