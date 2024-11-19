"Baku Harmoniya" поможет создать климатоустойчивые деревни и предоставит фермерам инструменты для адаптации к изменениям климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата" в рамках COP29.

"Мы стремимся укрепить положение фермеров, особенно женщин и молодежи. Они находятся в центре сельских сообществ. "Baku Harmoniya" поможет создать климатоустойчивые деревни и предоставит фермерам инструменты для адаптации к изменениям климата.

Момент для запуска этой инициативы выбран не случайно. Сельское хозяйство одновременно вносит вклад в изменение климата и содержит решения. Выбросы метана от отходов и сельского хозяйства увеличиваются, и фермеры первыми ощущают на себе воздействие изменения климата. Мы должны действовать сообща, чтобы защитить наших фермеров и обеспечить продовольственную безопасность для всех", - подчеркнул он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.