В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Финансирование трансформации агропродовольственной системы"

В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Финансирование трансформации агропродовольственной системы", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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