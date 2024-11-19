На Баку проходит мероприятие "COP to COP - Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей"

В рамках COP29 проходит мероприятие на тему "COP to COP - Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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