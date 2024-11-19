https://news.day.az/ecology/1708608.html На Баку проходит мероприятие "COP to COP - Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей" - ФОТО В рамках COP29 проходит мероприятие на тему "COP to COP - Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На Баку проходит мероприятие "COP to COP - Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей" - ФОТО
В рамках COP29 проходит мероприятие на тему "COP to COP - Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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