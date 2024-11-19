Австралия направит средства в Фонд реагирования на потери и ущерб, вызванные изменением климата

Австралия станет шестым крупнейшим вкладчиком в Фонд реагирования на потери и ущерб, вызванные изменением климата, с новым взносом в размере 50 миллионов долларов США.

Об этом заявил министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эти средства будут направлены на поддержку наиболее пострадавших сообществ, чтобы они могли восстановиться и создать более устойчивую инфраструктуру", - сказал он.

Министр подчеркнул, что это решение дополняет ранее объявленный вклад Австралии в размере 100 миллионов долларов США в Тихоокеанский фонд устойчивости, который поддерживает локальные инициативы в странах Тихоокеанского региона.

Кроме того, Крис Боуэн отметил, что Австралия активно инвестирует в трансформацию своей энергетической системы, ставя цель достичь 82% возобновляемой энергии к 2030 году.

"Наша программа инвестиций в энергетические мощности позволит реализовать проекты общей мощностью 32 ГВт ветровой, солнечной энергии и накопителей энергии", - заявил он.

По его словам, Австралия также укрепляет свои обязательства на период 2020-2025 годов в области климатического финансирования, планируя выделить 3 миллиарда долларов США.

"Мы верим, что климатические действия выгодны на всех уровнях - от семейного бюджета до национальной экономики", - подчеркнул министр.