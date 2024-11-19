Теймур Мусаев и вице-президент TikTok обсудили эффективное сотрудничество

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с вице-президентом TikTok Хеленой Лерш.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Азербайджана.

"В ходе встречи было отмечено, что Платформа TikTok последовательно демонстрирует приверженность повышению осведомленности об устойчивом развитии и знаний об изменении климата среди своего сообщества по всему миру.

Как часть обязательств в этом направлении и в рамках проводимой в Азербайджане конференции COP29, TikTok запустил кампанию #ClimateAction2024.

Также была выражена заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана", - говорится в информации ведомства.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.