В Азербайджане будут регулироваться цены на бензин АИ-95

В Азербайджане уже несколько месяцев, как началось производство бензина АИ-95, который реализуется по регулируемым ценам за 1,60 маната.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела экономики Министерства энергетики Рауф Гурбанов в ходе обсуждения предлагаемых изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" на сегодняшнем заседании парламентского комитета природных ресурсов, энергетики и экологии.

Он сообщил, что цена на бензин марки АИ-95 пока не включена в перечень продукции, реализуемой по регулируемым ценам: "В ближайшее время Кабмин включит АИ-95 в этот список. Бензин АИ-98 у нас в стране не производится. Поэтому его цена не регулируется".