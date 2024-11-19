ФАО призывает увеличенить производство продовольствия

Необходимо увеличить производство продовольствия на 50 процентов по сравнению с текущими уровнями.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу на мероприятии "Ускорение действий по борьбе с изменением климата путем регионального сотрудничества в области воды, энергии, продовольствия и экосистем".

"Перед нами стоят пять неотложных и взаимосвязанных кризисов, с которыми мы можем столкнуться до 2050 года, при этом продовольствие и сельское хозяйство находятся в центре этих вызовов.

Во-первых, кризис продовольственной безопасности. В настоящее время около 730 миллионов человек страдают от голода. Ожидается, что к 2050 году численность мирового населения достигнет почти 10 миллиардов человек, а мы все еще далеки от достижения второй цели устойчивого развития (ЦУР). Для того чтобы накормить всех, необходимо увеличить производство продовольствия на 50 процентов по сравнению с текущими уровнями", - сказал Гуцу.

Во-вторых он отметил климатический кризис. Сельскохозяйственные системы крайне уязвимы к изменению климата, в то же время они ответственны примерно за 30 порцентов глобальных выбросов парниковых газов.

"В-третьих, водный кризис. Примерно 70 процентов мировых изъятий пресной воды связано с сельским хозяйством. Ожидается увеличение потребления воды для орошения на 10 процентов, и в будущем этот показатель может возрасти до 30 процентов, что требует значительных энергетических затрат.

Четвертый кризис - энергетический. Аграрно-продовольственные системы потребляют около 30 процентов всей используемой энергии, а глобальное энергопотребление, по прогнозам, может увеличиться до 50 процентов. Гидроэнергетика сегодня производит больше электроэнергии, чем все другие возобновляемые источники вместе взятые, и будет играть важную роль в переходе к устойчивым энергетическим системам. Поставки продовольствия конкурируют с водными и энергетическими потребностями других секторов и систем.

И, наконец, пятый кризис - кризис природы. Сельское хозяйство является значительным фактором утраты биоразнообразия и деградации земель, несмотря на то, что его устойчивость зависит от здоровых экосистем и плодородных земель", - сказал представитель ФАО.