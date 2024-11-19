В рамках COP29 в Баку проведен "День ATACH"

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку проведен "День ATACH".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что изменение климата как глобальная проблема и реальная угроза человечеству является одной из самых обсуждаемых тем современности.

"Проблема, которая недавно воспринималась возможной лишь в далеком будущем, теперь "стучится" в нашу дверь. Засухи, нехватка воды, экстремальная жара и повышение уровня моря заставляют людей покинуть места постоянного проживания", - сказал он.

По словам министра, несмотря на то, что экономические потери, понесенные странами и отдельными людьми, значительны, но они в некоторой степени обратимы.

"Однако то, что необратимо, - это потеря здоровья и жизни тех, кто несет на себе основную тяжесть последствий изменения климата. Фактически, воздействие на здоровье является одним из первых и самых непосредственных последствий изменения климата, которое мы наблюдаем в настоящее время. Это четко указывает на то, что любое обсуждение изменения климата будет неполным без рассмотрения его влияния на здоровье", - отметил министр.

Было подчеркнуто, что Азербайджан официально присоединился к Альянсу за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH) и будет выступать в качестве соорганизатора Альянса на 2024-2026-е годы.

"ATACH служит основной глобальной платформой для национального и международного сотрудничества по вопросам климата и здоровья. Альянс опирается на достижения Программы здравоохранения COP26 и последующих инициатив, включая Повестку дня по адаптации в Шарм-эль-Шейхе (COP27), Декларацию здравоохранения COP28 и Резолюцию об изменении климата и здоровья, принятую на 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения",- заявил он.

Т.Мусаев также отметил, что Азербайджан, как организатор COP29, привержен к переходу к "зеленой" энергетике:

"Финансирование смягчения последствий изменения климата остается краеугольным камнем обсуждений COP29, включая финансирование последствий, связанных со здоровьем. Мы считаем, что финансирование повесток дня по климату и здоровью должно быть выведено на новый уровень, вовлекая все соответствующие заинтересованные стороны.

В настоящее время ATACH объединяет более 90 стран и территорий и более 70 партнеров, работающих совместно над этой важной миссией. Помимо этого, Альянс обеспечивает важный глобальный механизм сотрудничества для стимулирования действий по изменению климата и здоровью, в том числе для формирования климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения. Как соорганизатор ATACH, Азербайджанская Республика стремится работать с прошлыми и будущими председателями COP, а также со всеми членами ATACH, с целью придать глобальный импульс действиям в области климата и здоровья через Альянс. Мы приглашаем все страны-участницы COP29 присоединиться к ATACH. Этим они могут внести свой вклад и извлечь выгоду из коллективных усилий по защите и улучшению здоровья посредством действий по климату", - добавил в заключение министр здравоохранения Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии директор Регионального бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, доктор Сайя Мау Пиукала, глава Департамента по вопросам адаптации, природы и устойчивости к внешним воздействиям Министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) Джерард Хоу, секретарь по надзору за здоровьем Министерства здравоохранения Бразилии Этель Масиэль, официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, помощник министра по институциональным реформам доктор Хоссам Абдель Гаффар и другие отметили, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата является прекрасной возможностью для мирового сообщества объединить свои усилия по определению практических решений.

Было подчеркнуто, что климатические изменения приводят к распространению опасных заболеваний, нагружая системы здравоохранения и подрывая финансовую устойчивость. В результате подобных кризисов страдают самые уязвимые слои населения. В связи с этим следует воспользоваться возможностями, которые возникают в результате наших действий по преодолению кризиса, чтобы стимулировать инновации, технологии и исследования. Эти меры приведут к созданию более здорового будущего и более устойчивых систем.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.