Великобритания приветствует инициативу "Baku Harmoniya" председательства COP29.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend во вторник, об этом сказала министр окружающей среды Великобритании Мэри Криг в ходе мероприятия на тему "COP to COP Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей".

"Мы должны инвестировать в обеспечение водной безопасности как необходимое условие для создания здоровых и устойчивых продовольственных систем. Однако нам также необходимо проводить реформы в политике и переориентировать субсидии таким образом, чтобы они приносили пользу людям, климату и экономикам.

Ежегодно правительства выделяют миллиарды долларов на поддержку сельского хозяйства и продовольственного сектора, но у нас есть убедительные доказательства того, что существующие политики часто создают нежелательные стимулы, которые вредят окружающей среде и могут даже подорвать продовольственную и питательную безопасность, экономический рост и источники средств к существованию. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать для выполнения обязательств, взятых в рамках декларации ОАЭ и, включая сотрудничество с Бразилией, которая, как мы надеемся, сможет возглавить повестку дня по сельскому хозяйству и изменениям климата в период ее председательства на COP30.

И, наконец, я приветствую инициативу "Baku Harmoniya" председательства COP29, направленную на согласование наших амбиций и обеспечение их совокупного большего эффекта", - отметила М.Криг.