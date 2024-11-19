Великобритания приветствует инициативу "Baku Harmoniya" председательства COP29

Великобритания приветствует инициативу "Baku Harmoniya" председательства COP29.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend во вторник, об этом сказала министр окружающей среды Великобритании Мэри Криг в ходе мероприятия на тему "COP to COP Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей".

"Мы должны инвестировать в обеспечение водной безопасности как необходимое условие для создания здоровых и устойчивых продовольственных систем. Однако нам также необходимо проводить реформы в политике и переориентировать субсидии таким образом, чтобы они приносили пользу людям, климату и экономикам.

Ежегодно правительства выделяют миллиарды долларов на поддержку сельского хозяйства и продовольственного сектора, но у нас есть убедительные доказательства того, что существующие политики часто создают нежелательные стимулы, которые вредят окружающей среде и могут даже подорвать продовольственную и питательную безопасность, экономический рост и источники средств к существованию. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать для выполнения обязательств, взятых в рамках декларации ОАЭ и, включая сотрудничество с Бразилией, которая, как мы надеемся, сможет возглавить повестку дня по сельскому хозяйству и изменениям климата в период ее председательства на COP30.

И, наконец, я приветствую инициативу "Baku Harmoniya" председательства COP29, направленную на согласование наших амбиций и обеспечение их совокупного большего эффекта", - отметила М.Криг.