https://news.day.az/ecology/1708728.html Стартовала министерская встреча "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации" - в рамках COP29 В рамках COP29 стартовала министерская встреча партнерства "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации (ФАСТ)". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Стартовала министерская встреча "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации" - в рамках COP29
В рамках COP29 стартовала министерская встреча партнерства "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации (ФАСТ)".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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