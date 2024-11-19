Стартовала министерская встреча "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации"

В рамках COP29 стартовала министерская встреча партнерства "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации (ФАСТ)".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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