Кто получает наследство при неожиданной смерти человека?

После смерти человека его имущество, долги и другие финансовые обязательства делятся между его наследниками. Этот процесс является юридическим, и существуют правила, которые определяют, кому и как перейдет наследство. Люди обычно делят имущество при жизни, но как происходит раздел наследства в случае внезапной смерти?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az с этой темой выступила адвокат Эсмира Рзаева.



По ее словам, если у умершего есть официально признанные наследники, его имущество делится между ними поровну. Однако, если наследников нет, имущество может быть передано государству.



Э. Рзаева пояснила, что если имущество было приобретено в браке, половина из него принадлежит супругу, а остальная часть - другим наследникам.



Она уточняет, что если кто-то отказывается от наследства, он теряет право на имущество, но не на долги.



Если дедушка и бабушка приобрели имущество совместно, то после смерти дедушки бабушка становится законным собственником 50% этого имущества. Остальные 50% делятся между наследниками поровну.



В заключении она заявляет, что для открытия наследства необходимо обратиться к нотариусу, в случае споров между наследниками они могут обратиться в суд для разрешения вопросов.