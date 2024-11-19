В Азербайджане предложили изменить даты отопительного сезона для школ

Предлагается изменить сроки начала отопительного сезона в средних школах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, такое предложение омбудсмен Сабина Алиева высказала в ходе обсуждений проекта госбюджета на 2025 год на заседании комитетов Милли Меджлиса.

Она отметила, что в условиях понижения температур в ряде регионов нашей республики в средних школах, дошкольных образовательных центрах и других детских учреждениях холодно, что увеличивает количество заболеваний среди детей и вынуждает учащихся избегать посещения школ. В зимний и летний сезон в этих детских учреждениях возникает большая потребность применять переход в зависимости от температуры воздуха, а не 15 ноября - 15 апреля. По этой причине существует острая необходимость выделения дополнительных финансовых ресурсов на отопление школ в зимний период.