Азербайджан открывает путь к доступным инвестициям через "Baku Harmoniya"

Сельское хозяйство требует значительных ресурсов, и через инициативу "Baku Harmoniya" Азербайджан стремится сделать эти инвестиции доступными и максимально эффективными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

"Одной из целей инициативы является мобилизация инвестиций в поддержку устойчивого сельского хозяйства. Сельское хозяйство требует значительных ресурсов, и через инициативу "Baku Harmoniya" мы стремимся сделать эти инвестиции доступными и максимально эффективными. Мы сосредотачиваемся на разработке новых инструментов и проектов, чтобы привлечь климатическое финансирование в сотрудничестве с международными организациями, государственными и частными финансовыми институтами, а также партнерами по всему миру.

Эта работа продолжится и за пределами СОР29, обеспечивая долгосрочное сотрудничество и инновации, которые укрепляют устойчивость во всех наших границах. Будущее сельского хозяйства зависит от того, как мы адаптируемся сегодня, а не завтра. Наша еще одна задача - поддержка фермеров, особенно женщин и молодежи, которые являются основой сельского хозяйства и ключевыми двигателями нашей будущей устойчивости. Обеспечивая наши сельскохозяйственные сообщества необходимыми инструментами, обучением и климатическим финансированием, "Baku Harmoniya" вдохновляет фермеров уверенно применять устойчивые методы", - подчеркнул он.