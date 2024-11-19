Малые островные государства требуют доступного климатического финансирования

Изменение климата наносит серьезный удар по Малым островным развивающимся государствам (МОРАГ), заявил Президент Палау Суранджел Сэмюэл Уиппс, выступая с национальным заявлением на COP29.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Изменение климата вторгается на наши острова, угрожая продовольственной безопасности, инфраструктуре, экономике, культуре и самому нашему существованию", - подчеркнул Уиппс, сравнив его последствия с актами глобальной дестабилизации. Он призвал к коллективной решимости выполнить цели Парижского соглашения и удержать глобальное повышение температуры в пределах 1,5°C.

Президент выделил ключевое значение новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию, призвав обеспечить её доступность и достаточность для решения задач адаптации, смягчения последствий, а также устранения потерь и ущерба. "Действия, которые мы начнём сегодня, жизненно важны для нашего выживания," - отметил он.

Уиппс рассказал о климатических инициативах Палау, включая переход к возобновляемым источникам энергии, природоохранные решения и повышение устойчивости местных сообществ. Однако он также подчеркнул необходимость ускорения отказа от ископаемого топлива со стороны промышленно развитых стран.

"В Палау и юго-западной части Тихого океана уровень моря поднимается быстрее, чем в других регионах мира. С 1980 года температура поверхности моря растёт втрое быстрее мирового среднего показателя, а морские тепловые волны удвоились по частоте, стали более интенсивными и длительными. Наши безжалостные медузы исчезают, кораллы обесцвечиваются, а популяции рыб сокращаются. И всё это - следствие нашей зависимости от ископаемого топлива", - заявил Уиппс.

Он призвал уделить особое внимание связи между океаном и климатом, акцентируя важность устойчивой океанической экономики, охраны морских экосистем и укрепления устойчивости прибрежных территорий.